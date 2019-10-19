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حبس المتهمين بتعذيب قتيل «تلبانة» 15 يومًا

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية

أحمد سالم – متابعات

حبس

تعذيب

قتيل تلبانة

محكمة مركز المنصورة

قال علي ماهر والي، محامي أسرة قتيل تلبانة، إن المحكمة أمرت بحبس كل من «أمينة م. ح»، 52 سنة ربة منزل، و«محمد ا. ر.»، شقيق المجني عليه، والمقيمين بقرية تلبانة مركز المنصورة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

حيث قرر رئيس محكمة جنح مركز المنصورة المستشار محمد منصور، السبت، تجديد حبس «أمينة م. ح»، وشهرتها فادية العرجة، و«محمد ا. ر.»، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في واقعة «فيديو تعذيب المجنى عليه أحمد المتولي رمضان، 19 سنة، والذي عثر أهالي القرية على جثته الأربعاء الماضي.

وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العميد خالد الزيني، المأمور، بتجمهر عدد كبير من الأهالى أمام منزل «أمينة. م. ح»، بقرية «تلبانة» مركز المنصورة وذلك بعد اتهامهم لها بقتل المتوفى أحمد المتولى رمضان، 19سنة، عامل، إثر ظهور فيديو يكشف تعذيب المتوفى بمنزلها واقتحام الأهالى المنزل المكون من 3 طوابق على شقتين وحرق جميع محتوياته ومنعوا قوات الدفاع المدني من إطفائه.

وعلى الفور انتقلت قيادات المديرية وتشكيلات من قوات الأمن والأمن المركزي ومكافحة الشغب لتفريق المتجمهرين، وتم القبض على 32 من الأهالي بتهمة أعمال البلطجة والتعدي على قوات الأمن بالحجارة وإشعال النار في المنزل.

وتمكن الرائد أحمد توفيق، رئيس مركز المنصورة، ومعاونيه النقيب محمد زين، والنقيب خالد عبد السلام، من إلقاء القبض على صاحبة المنزل، بالإضافة إلى إلقاء القبض على شقيق المتوفي محمد ر.، 22سنة، عامل، بعد ظهوره بالفيديو وهو يضرب شقيقة المتوفى وهو مقيد بالجنازير.

وأكدت تحريات المباحث أن المتوفى وشقيقة «محمد» كانا يعملان عند السيدة «فادية العرجة» في أعمال المنزل وأن السيدة اتهمت المتوفي بسرقة خاتم ذهب فقيدت المجني عليه بالجنازير وأجبرت شقيقه بالتعدي عليه بالضرب المبرح باستخدام عصا غليظة، وأن المتوفى دخل لمستشفى الصدر بالمنصورة وتوفى مساء الثلاثاء نتيجة توقف عضلة القلب نتيجة تعاطي المواد المخدرة.

وحال معرفة الأهالي بخبر الوفاة وتداول الفيديو بالاعتداء على المتوفى، قام الأهالي بالتجمهر وحرق المنزل، في حين تعاملت قوات الأمن بإطلاق الغاز لتفريق المتجمهرين للسيطرة على الموقف، وأصيب معاون مباحث المركز النقيب محمد زين بكدمات في القدم اليمنى نتيجة قذف الأهالي لقوات الشرطة بالحجار.


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