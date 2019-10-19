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بالفيديو.. تعليق مفاجيء لـ"نانسي عجرم" من السعودية

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عجرم
عجرم

متابعات - الطيب حسين

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لبنان

نانسي عجرم

موسم الرياض

احتجاجات لبنان

فاجئت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، الجمهور السعودي، خلال حفلها الغنائي الذي أحيته أمس، حيث تطرقت للحديث عن احتجاجات لبنان.

واستهلت "عجرم" الحفل، بأداء أغنية "ليلة لو باقي ليلة" للموسيقار السعودي عبد الرب إدريس، ثم خاطبت الجمهور قائلة: "كتير سعيدة أغني معكم لأول مرة بالرياض، ومعكم يا أحلى جمهور، وقلبي مع بلدي لبنان، وأتمنى للدول العربية السلام"، بحسب وكالة "سبوتنيك".

وتابعت: "كما أهنئ السعودية وهيئة الترفيه على جهودهم". بعد ذلك غنت الفنانة اللبنانية مجموعة من أشهر أغانيها، التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

يشار إلى أن حفل نانسي عجرم هو أول حفلات "موسم الرياض"، الذي يعد أكبر موسم سياحي من حيث الفعاليات في المنطقة، وأقيم على مسرح الفنان الراحل أبو بكر سالم بلفقيه في المنطقة الترفيهية (البوليفارد)، وسط العاصمة الرياض.


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