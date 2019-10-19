» وزير لبناني: إذا استقلنا فإن الفوضى ستعم

19 أكتوبر 2019 - 05:30 م

حذر وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح، من المطالبات المنادية باستقالة الحكومة، موضحًا أنه إذا استقالت فإن الفوضى ستعم.

وقال الوزير في تصريحات صحفية، إن الشعارات التي تطالب باستقالة الحكومة لا تعي ما الخطوات التي تترتب على ذلك.

وتابع بحسب "سبوتنيك" :"الجميع يعرف أنه إذا استقالت الحكومة، ليس هناك إمكانية لتشكيل حكومة أخرى على الإطلاق، وسندخل في فوضى عارمة ووضع صعب، ونخسر أي فرصة لإيجاد الحلول والخروج من الأزمة.

وتابع الوزير: "اليوم بعض الشعارات لا تعي ما هي الخطوة التالية إذا استقالت الحكومة، إذا استقالت الحكومة، ليس هناك أية إمكانية لتشكيل حكومة في المدى المنظور، وبالتالي ندخل في مرحلة الفوضى العارمة والانهيار الاقتصادي".

وشدد الجراح على أن المطلوب الآن أن يكون الجميع على مستوى المسؤولية، ويعي خطورة هذه الشعارات".

وأوضح أن هناك بعض الجهات المشاركة في الحكومة تحاول عرقلة الإصلاحات المطلوبة، وأن هذه المواقف هي نتيجة الخلاف السياسي الداخلي، حيث يحاول بعض الأفرقاء أن يأثروا على بعض الإصلاحات وعمل الحكومة، حسب قوله.

وأعرب عن أمله بعد هذا الغضب الشعبي في الشارع، أن تستفيق القوى اللبنانية، وأن تأخذ الأمر بجدية ومسؤولية أكثر، حسب إشارته.