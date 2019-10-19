برلماني يطالب بعرض فيلم الممر في المدارس والجامعات

19 أكتوبر 2019 - 05:34 م

اقترح النائب إسماعيل نصر الدين، عرض فيلم "الممر" فى الجامعات والمدارس، وذلك بعد الحالة التى خلقها العمل الفنى بين صفوف الشعب المصرى، وأنه القى الضوء على جزء من بطولات الجيش المصرى العظيم، ودور القوات المسلحة على مدار التاريخ، معلنا عرض الفيلم فى كافة القاعات بحلوان، ومناشدا النواب بعرض العمل فى دوائرهم، ثم التحدث مع الشباب فى ندوة تثقيفية.

وأوضح نصر الدين، أن الجماعات الإرهابية والقوى الخارجية تستهدف استقطاب الشباب، وذلك من خلال نشر الشائعات والأكاذيب، ومحاولة زرع اليأس بين صفوف المواطنين، ولابد من التصدى لهذه المحاولات بنفس الأساليب، وبالفعل بدأت الدولة خلال الخمس سنوات الماضية مخاطبة الشباب من خلال مؤتمرات الشباب التى عُقدت، والمنتديات واللقاءات، التى كانت تهدف جميعها للحوار المتبادل بين مؤسسات الدولة والشباب.

وأشار نصر الدين، إلى أن الفيلم خلق حالة عالية من الوطنبية بين صفوف كافة أنباء الشعب المصرى، وذلك بعد إلقاء الضوء على نقطة فى بحر تضحيات القوات المسلحة، ولابد من استغلال هذه الأعمال الوطنية فى زيادة الوعى لدى الشباب، والتصدى لكافة محاولات الوقيعة بينهم وبين مؤسسات الدولة.



