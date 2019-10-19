  • السبت 19 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر09:58 م
بحث متقدم
الدولار

ننشر أسعار صرف الدولار أمام الجنيه اليوم السبت

الزمالك والمقاولون العرب

بث مباشر.. مباراة الزمالك والمقاولون العرب

أرشيفية

لعدم الإفلات من العقوبة.. «شهيد الشهامة» يجدد المطالب بتعديل قانون الطفل

من مظاهرات أمس

حكومة لبنان تعفي مواطنيها من الضريبة الجديدة

ساويرس

مطرب لبناني يُفحم «ساويرس» برد صادم

بن سلمان

فيديو مؤثر وحزين لـ"بن سلمان" عن الحارس الملك القتيل

الأب القاتل

يعاشر ابنته المطلقة بأسيوط لأنها "شبه الأجانب"

أمير الكويت وبن سلمان

إنهاء مشكلة تاريخية بين السعودية والكويت

الاهلى والزمالك

مفاجأة.. السبب الحقيقي وراء تأجيل قمة الأهلي والزمالك

اغتصاب - صورة أرشيفية

اغتصبها ثم خنقها.. الحكم على قاتل خطيبته بالقليوبية

قبل أولى الجلسات.. أول تمويه من محاميي قاتل «البنا»

قضايا وحوادث

الطالب محمود البنا
الطالب محمود البنا

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

مفاجأة.. راجح قاتل «محمود البنا» لم يتجاوز سن الـ 18 عامًا

#

أول تعليق من مرتضى على استبعاد الزمالك من أفريقيا

#

أول رد من الحكومة على تسريح 25% من العاملين بالدولة

#

إلغاء أولى حفلات "الديسكو الحلال" بجدة.. تعرف على السبب

محمود البنا

راجح قاتل

محاكمة راجح

محكمة شبين الكوم

تشهد محكمة شبين الكوم الكلية، غدًا الأحد 20 أكتوبر، انعقاد أولى جلسات قضية "شهيد الشهامة" محمود البنا، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى، أمام محكمة جنايات أحداث شبين الكوم.

وخلال الساعات الماضية، انتشرت أخبار تفيد بانسحاب اثنين من المحامين الموكلين لهيئة دفاع القاتل محمد راجح.

ووفقًا لـ"الدستور" فإن مصادر أكدت أن ما حدث مجرد تمويه من جانب المحامين غير الموكلين، بالانسحاب من المرافعة عن المتهم محمد راجح، إلى أنه ستتم المرافعة غدًا من قبل المحامين الموكلين بالفعل في القضية وهما: "وحيد ك، ومحمد و"، وأنهما لم ينسحبا من المرافعة عن القضية، ولأول مرة يتم الإعلان عن أسمائهما من خلال.

وكانت بداية الوقعة، حسبما جاء في تحقيقات النيابة أن المجني عليه استاء من تصرفات المتهم تجاه إحدى الفتيات؛ فنشر كتابات على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أثارت غضب المتهم؛ فأرسل الأخير إلى المجني عليه عبر برامج المحادثات رسائل التهديد والوعيد. ثم اتفق مع عصبة من أصدقائه على قتله، وأعدوا لذلك "مطواة" وعبوات تنفث مواد حارقة للعيون – مصنعة أساسًا للدفاع عن النفس – وتخيروا يوم الأربعاء التاسع من أكتوبر 2019 موعدًا لذلك. حيث تربص المتهمان محمد راجح وإسلام عواد بالمجني عليه، بموضع قرب شارع هندسة الري بمدينة تلا بالمنوفية، وما إن ابتعد المجني عليه عن تجمع لأصدقائه حتى تكالبا عليه وأحدثوا به إصابات أدت لوفاته.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» الشرطة تنقذ طفلًا محبوس داخل مدرسة بطنطا
» بعد ارتفاع أمس.. أسعار الذهب تستقر عن هذا الحد
» الشوط الأول.. الزمالك يتقدم على المقاولون بهدفين
» سر جلسة عبد الحفيظ مع السويسري «فايلر»
» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد ومايوركا
» تعاشر خطيب ابنتها عامين لضعف زوجها جنسيًا
» نجم المغرب يعتذر لـ«حمد الله» بعد واقعة كان 2019
» تأجيل محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير
» مجموعة مصر في أمم إفريقيا لكرة اليد
» الإمارات تقيم عزاء ثلاثة أيام لوالد أحمد مكي
» بمشاركة «حجازي».. وست بروميتش يتخطى ميدلزبره

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:43 ص

  • فجر

    04:42

  • شروق

    06:05

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:58

  • مغرب

    17:24

  • عشاء

    18:54

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية