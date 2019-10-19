«ألونسو» يقود تشيلسي للفوز على نيوكاسل

19 أكتوبر 2019 - 06:27 م

خطف فريق تشيلسي فوزًا غاليًا من نيوكاسل بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

أنقذ المدافع الإسباني ماركوس ألونسو فريقه تشيلسي من كمين ضيفه نيوكاسل وسجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 73 بعد انتهاء الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي.

ورغم السيطرة شبه التامة والاستحواذ الهائل على الكرة عبر شوطي المباراة ، عانى تشيلسي كثيرا في مواجهة الدفاع المتكتل من نيوكاسل الذي تجمد رصيده عند ثماني نقاط من تسع مباريات.

وحقق تشيلسي اليوم الفوز الثالث على التوالي في مبارياته بالمسابقة ليرفع رصيده إلى 17 نقطة ويتقدم للمركز الثالث مؤقتا بفارق الأهداف فقط خلف ليستر سيتي وبفارق سبع نقاط عن ليفربول المتصدر والذي يحل ضيفا على مانشستر يونايتد غدا الأحد في مباراة أخرى بنفس المرحلة.

واستعد تشيلسي بهذا الفوز جيدا قبل مواجهة أياكس الهولندي في أمستردام يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وخلال الدقائق الأولى من المباراة ، كان نيوكاسل هو الأفضل والأكثر هجوما حيث شكل إزعاجا شديدا لدفاع تشيلسي بفضل انطلاقات وتحركات الثلاثي آلان سايث ماكسيمين وجويلاينتون كاسيو دي ليرا وميجيل ألميرون.

ولكن عاب نيوكاسل عدم الدقة في إنهاء الهجمات ليهدر فرصة تسجيل هدف مبكر في المباراة.

وفي المقابل ، لجأ تشيلسي لتهدئة اللعب والدخول في أجواء المباراة تدريجيا من خلال الاستحواذ على الكرة بشكل أكبر وتناقلها مع انتهاز الفرصة لتشكيل خطورة على مرمى الضيوف.

وسنحت الفرصة لتشيلسي اثر هجمة سريعة في الدقيقة 16 تلاعب فيها كالوم هودسون أودوي بدفاع نيوكاسل في الناحية اليسرى ثم لعب الكرة عرضية لينقض عليها ويليان بضربة رأس لكن الكرة ذهبت بعيدا عن المرمى.

وواصل تشيلسي محاولاته في الدقائق التالية وسنحت له أكثر من فرصة لكنه لم يستطع استغلالها.

وسدد ويليان كرة بيسراه من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 26 لكنها مرت خارج القائم الأيسر لمرمى نيوكاسل.

وحصل ماسون مونت على ضربة حرة داخل قوس منطقة جزاء نيوكاسل وسددها ويليان لكنها اصطدمت بالحائط البشري الدفاعي.

وأهدر تامي أبراهام فرصة ذهبية لتشيلسي في الدقيقة 41 اثر ضربة ركنية مرت منها الكرة أمام المرمى دون أن يستطع اصطيادها برأسه.

وأجرى تشيلسي تغييرا اضطراريا في الدقيقة 43 بنزول ماتيو كوفاسيتش بدلا من روس باركلي للإصابة قبل انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وأظهر نيوكاسل بعض الندية في بداية الشوط الثاني ولكن دون جدوى حيث فشل في تشكيل خطورة حقيقية على مرمى أصحاب الأرض.

وعاد تشيلسي للضغط لهجومي على دفاع نيوكاسل لكنه افتقد مجددا للدقة في إنهاء الهجمة فيما اعتمد نيوكاسل على التأمين الدفاعي والهجمات المرتدة السريعة.

وفشل هجوم نيوكاسل في استغلال ارتباك واصح في دفاع تشيلسي في الدقيقة 67 ثم ارتدت الهجمة سريعا لصالح تشيلسي بقيادة ويليان ووصلت الكرة إلى جورجينهو الذي سددها باتجاه المرمى وهو على بعد خطوات قليلة لكن مارتين دوبرافكا حارس مرمى نيوكاسل تألق في التصدي للكرة بردة فعل سريعة للغاية.

ولعب آندي كارول في صفوف نيوكاسل في الدقيقة 71 لتدعيم هجوم الفريق على حساب لاعب الوسط ألميرون.

وكسر تشيلسي عناد نيوكاسل في الدقيقة 73 بتسجيل هدف التقدم الذي ترجم به تفوق الفريق في هذه المباراة.

وجاء الهدف اثر هجمة سريعة من الناحية اليمنى وتمريرة عرضية لعبها البديل كريستيان بوليسيتش وصلت منها الكرة إلى أودوي داخل منطقة الجزاء ليهيئها بدوره إلى ماركوس ألونسو الخالي تماما من الرقابة في الناحية الأخرى من منطقة الجزاء ليسددها قوية في اتجاه الزاوية البعيدة على يسار الحارس حيث سكنت الكرة المرمى.

وباءت محاولات تشيلسي بالفشل في الدقائق التالية لينتهي اللقاء بهذه النتيجة.