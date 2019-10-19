«ميتشو» يعلن تشكيل الزمالك أمام المقاولون العرب

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المصريون

الزمالك

المقاولون العرب

أعلن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو، تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب المقرر انطلاقها في الثامنة مساء اليوم على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الـ4 من بطولة الدوري العام.

وجاء التشكيل كالتالي:

محمد عواد في حراسة المرمي

محمود علاء - محمود الونش - محمد عبد الشافي - حمدي النقاز  فى خط الدفاع

طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف اوباما  - احمد سيد زيزو - محمد أونجم  في خط الوسط

مصطفي محمد في خط الهجوم

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد صبحي - مصطفي فتحي - خالد بو طيب - محمد عبد السلام - حازم امام - امام عاشور - اشرف بن شرقي.


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