فيديو مؤثر وحزين لـ"بن سلمان" عن الحارس الملك القتيل

19 أكتوبر 2019 - 07:10 م

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، فيديو استقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لأسرة وذوي عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.

يشار إلى أن الفغم قتل بإطلاق نار نهاية سبتمبر، في جدة غربي السعودية.

ويروي ولي العهد السعودي في مقطع الفيديو قائلا: "بالنسبة لي شيء مؤلم يعني شخص جزء من برنامجي اليومي وعلى تواصل معه يوميا وليراح الواحد فجأة ومن غير مقدمات وبدون ما يكون في شيء قبلها تكون مؤلمة جدا خاصة بالطريقة الي راح فيها، يعني كانت قاسية على الجميع، آخرها يوم الخميس الي راح في اجتماع لمدة 4 ساعات.. جزء لا يتجزأ مننا وبقت روسكم وانا واحد منكم ومن عيالكم وأخو لكم".

وتابع: "الرجل أفنى حياته كلها في أمن الملك وفي أمني أنا شخصيا وفي أمن عوايلنا وأطفالنا يعني المشاعر والله مهما نحكي والله ما أقدر أوصف.. عبدالله (ابن عبدالعزيز الفغم) ما عاد ولده، عبدالله ولدنا احنا وانا الي متكفل فيه ان شاء الله طول حياته.. أدري انكم أهله واخوانه وأبوه وعيال عمه ولكن الرجال معي 24 ساعة يعني قد لا تفقدونه أنتم لكن احنا الي نشوفه دايم معنا".

وقتل عبد العزيز الفغم، فجر الأحد الماضي، في 29 سبتمبر، وقالت وزارة الداخلية السعودية، إنه قتل، بالإضافة إلى الجاني، وإصابة 2 مدنيين، و5 من رجال الأمن إثر إطلاق نار في مدينة جدة، غربي المملكة.