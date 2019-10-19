الكويت تسعى لتحقيق هدف مهم بمصر

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الجار الله

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علق نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، على الزيارة المرتقبة التي يجريها رئيس مجلس الوزراء، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، لمصر غدا الأحد.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم السبت، تصريحات الجارالله، حيث ذكر أن الزيارة تمثل دفعا مھما للعلاقات بين البلدين.

وأضاف أن ھذه الزيارة ستمثل "إسھاما فعالا في رعاية علاقة البلدين والإبقاء على حيويتھا وتطورھا"، لافتا إلى أنھا "تمثل أيضا تواصلا بين قيادتي البلدين حيث أنھا تأتي بعد الزيارة التاريخية والناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسي للكويت، في أغسطس الماضي".

وأكد أنه "مما يضاعف أھمية الزيارة، أنھا تأتي في ظروف بالغة الدقة والخطورة تمر بھا المنطقة، ما يستوجب التشاور والتنسيق مع الأشقاء في مصر، خاصة في ضوء الدور الريادي الذي تقوم به مصر حيال تطورات المنطقة والتحديات المحيطة بھا".

ولفت إلى أن ھذه الزيارة ستشكل فرصة لتوقيع عدة اتفاقيات تهدف لتحقيق الارتقاء بالأوضاع الاقتصادية، وتلبية متطلبات التنمية بما يحقق تطلعات البلدين وشعبيھما الشقيقين.

ومن المقرر أن يبدأ الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، غدا الأحد، زيارة رسمية لمصر على رأس وفد رسمي واقتصادي رفيع المستوى.

ويتضمن جدول الزيارة التي تستمر يومين، لقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومباحثات مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، فضلا عن توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية.


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