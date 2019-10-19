» مجموعة مصر في أمم إفريقيا لكرة اليد

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أسفرت قرعة كأس أمم أفريقيا المقرر إقامتها في تونس خلال الفترة من 15 إلى 25 يناير القادم، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" عن مجموعات متوازنة..

وجاء المنتخب المصري في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الكونغو الديمقراطية، غينيا وكينيا.

ويتأهل بطل البطولة الأفريقية مباشرةً إلى دورة الألعاب الأولمبية، على أن يتواجد الوصيف في تصفيات عالمية مؤهلة للبطولة.

أما الستة منتخبات صاحبة الصدارة في الترتيب فتتأهل إلى بطولة العالم 2021 التي ستقام في مصر، مما يسمح بتأهل فريق سابع أيضًا إذا تواجد الفراعنة في المراكز الستة الأولى.

وجاءت قرعة البطولة الأفريقية كالتالي:

المجموعة الأولى: مصر، الكونغو الديقراطية، غينيا، كينيا.

المجموعة الثانية: أنجولا، الجابون، نيجيريا، ليبيا.

المجموعة الثالثة: تونس، الكاميرون، كوت ديفوار، كاب دي فيردي.

المجموعة الرابعة: المغرب، الجزائر، الكونغو، زامبيا، السنغال.


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