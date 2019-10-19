» تعاشر خطيب ابنتها عامين لضعف زوجها جنسيًا

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شهدت ضفاف بحيرة قارون بمركز يوسف الصديق في محافظة الفيوم، جريمة بشعة، راح ضحيتها زوج، قتله خطيب ابنته بالتعاون مع حماته التي تجمعها به علاقة آثمة.

البداية كانت مع عثور الأهالي على جثة لسائق تروسيكل، على ضفاف البحيرة، كان بها آثار ضرب على الرأس، كما أنها كانت مقيدة الأيدي.

وعلى الفور أبلغ الأهالي الجهات الأمنية، حيث تبين أن الجثة لشخص يدعى م. أ. ز 45 سنة (عامل)، مقيم بالقرية، وبعد تكثيف البحث وومراجعة الكاميرات بالطرق الرئيسية المؤدية لمكان الواقعة، على مدى 72 ساعة متواصلة، ظهرت خطوط الجريمة.

وكشفت التحريات والتحقيقات، أن زوجة القتيل أمدت المباحث بمعلومات مضللة، حيث أثار ارتباكها هي وخطيب ابنتها، شكوك رجال المباحث، وبتكثيف التحريات حول الزوجة "ف س خ أ"، 37 سنة (ربة منزل)، وخطيب ابنتها "م. ع ا"، 22 سنة، وصديقه "ح ع ح"، 19 سنة، تبين وجود علاقة آثمة بين زوجة القتيل وخطيب ابنتها، أدت إلى اشتراكهما في قتله بعد افتضاح أمرهما.

وتمكن رجال المباحث من ضبط زوجة القتيل وخطيب ابنتها وصديقه فجر اليوم الجمعة، واعترفت الأولى والثاني بوجود علاقة أثمة منذ عامين، وقررا التخلص من الزوج لافتضاح أمرهما قبل الواقعة بيومين، عندما شاهدهما في أرض زراعية معا في وضع مخل، فعزموا النية على قتله، ولفتت زوجة القتيل في اعترافاتها أمام المباحث بأنها وقعت في عشق خطيب ابنتها الذي أغواها لارتكاب الفاحشة، وضعفت له لكبر سن زوجها وحرمانها من حقوقها الزوجية.

وتحرر عن الواقعة المحضراللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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