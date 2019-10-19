» سر جلسة عبد الحفيظ مع السويسري «فايلر»

19 أكتوبر 2019 - 08:31 م

حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، على هامش مران الفارس الأحمر مساء اليوم السبت على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الخاصة باستعدادات الفريق للمرحلة القادمة.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم السبت بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق أمس الجمعة.

وبشأن الإصابات في الفريق واصل المدافع محمود متولي تنفيذ برنامجه التأهيلي علي هامش مران الفريق الجماعي.

وأدى اللاعب جلسة تأهيلية في الجيم أعقبها خوض تدريبات الجري حول الملعب.

ويعاني محمود متولي من الإصابة في العضلة الخلفية تلك التي تعرض لها في مباراة الزمالك بالسوبر المحلي الذي توج به الأهلي بعد الفوز على منافسه بنتيجة (3-2).

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم السبت علي ملعب التتش بالجزيرة بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس الجمعة وذلك استعدادًا للمرحلة المقبلة.