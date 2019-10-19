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مانشستر سيتي يعبر كريستال بالاس بهدفي «خيسوس» و«سيلفا»

الرياضة

مانشستر سيتى
مانشستر سيتى

أمير سعد

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المصريون

كريستال بالاس

فاز فريق مانشستر سيتي على كريستال بالاس، بهدفين دون رد، خلال المباراة التى جمعتهما اليوم السبت على ملعب "سيلهيرست بارك"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الانجليزي.

هدفي المباراة جاءا عبر دقيقتين فقط، حيث جاء الهدف الاول فى الدقيقة 39 عبر البرازيلي جابرييل خيسوس من عرضية برناردو سيلفا، بينما سجل دافيد سيلفا الهدف الثاني فى الدقيقة 41 من تمريرة سترلينج.

وتلقى مانشستر سيتي هزيمة غير متوقعة على ملعبه ووسط جماهيره في الجولة الماضية أمام وولفرهامبتون بهدفين دون مقابل، ليتأخر بفارق 8 نقاط عن ليفربول صاحب الصدارة.

ولكن بعد الفوز اليوم أصبح مانشستر سيتي يمتلك 19 نقطة بفارق 5 نقاط فقط عن المتصدر ليفربول الذي ينتظره غدا مواجهة من العيار الثقيل ضد مانشستر يونايتد في ملعب "اولد ترافورد".

فى المقابل احتل كريستال بالاس المركز السادس برصيد 14 نقطة.


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