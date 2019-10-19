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تعليق «تريزيجيه» على فوز أستون فيلا أمام برايتون

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تريزيجيه
تريزيجيه

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المصريون

تريزيجيه

استون فيلا

أبدى محمود حسن «تريزيجيه» جناح فريق أستون فيلا سعادته الغامرة بعد فوز فريقه أمام برايتون، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما، اليوم السبت، على ملعب "فيلا بارك"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدورى الإنجليزى.

وكتب «تريزيجيه» عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر " Great win.. Thanks to our amazing supporters " التى تعنى " فوز رائع .. بفضل مؤيدينا المذهلين".

سجل ثنائية أستون فيلا كلًا من جاك جريليش فى الدقيقة 47، ماثيو تارجت فى الدقيقة 94 على التوالي، فى المقابل، سجل آدم وبستر هدف فريق برايتون الوحيد فى الدقيقة 21 من عمر المباراة.

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