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تأجيل إعلان النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأفغانية

عرب وعالم

أفغانستان
أفغانستان

الشبكة العربية ـ ووكالات

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قال مفوض اللجنة المستقلة للانتخابات في أفغانستان إن إعلان النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة تأجل إلى ما بعد الموعد الذي كان مقررا، السبت، دون الإفصاح عن الموعد الجديد.
وأضاف رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات في البلاد هافا علام نورستاني، في مؤتمر صحفي، أن "هذا التأخير راجع لمشاكل تقنية ولحرصنا الشديد على نزاهة العملية الانتخابية".
وأشار الرئيس الحالي أشرف غني، في تغريدة على "تويتر" أن "الحكومة تحترم قرار اللجنة".
ولفت "نعلم أن الشعب الأفغاني يتوق إلى معرفة نتائج الانتخابات، ولكننا نحترم قرار اللجنة بتأجيل إعلان النتائج لضمان النزاهة والشفافية والمساءلة في التصويت النهائي".
وأضاف أن الإعلان عن النتائج النهائية سيكون في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ويمكن، وفي حال لم يفز أي مرشح بالأغلبية البسيطة (أكثر من 50?)، أن تعقد الجولة الثانية والأخيرة بين المرشحين الأوليين في الجولة الأولى في 23 نوفمبر 2019.
وشهدت هذه الانتخابات تنافس 13 مرشحا، من أبرزهم الرئيس الحالي محمد أشرف غني، ومنافسه الرئيسي عبد الله عبد الله وزعيم المجاهدين السابق قلب الدين حكمتيار. -

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