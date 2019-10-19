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أفغانستان.. "طالبان" تختطف 6 من أعضاء حركة "السلام الدائم"

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"طالبان" تسيطر على مقاطعة شمالي أفغانستان
"طالبان" تسيطر على مقاطعة شمالي أفغانستان

المصريون ووكالات

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اختطفت حركة "طالبان"، السبت، 6 من أعضاء حركة "السلام الدائم" (منظمة لبنانية غير حكومية-PPM)، بالتزامن مع مساعي المنظمة للتشجيع على إحلال السلام في أفغانستان.
ونقلت قناة "شمشاد" الأفغانية، عن أحد أعضاء "السلام الدائم"، "بسمالله وتندوست" قوله إن "أعضاء الحركة كانوا متواجدين الأيام الماضية بإقليم لوغار (جنوب شرق العاصمة كابل) في إطار عمليات التشجيع على إحلال السلام".
وفي حديثه للأناضول، قال المتحدث باسم حاكم مقاطعة لوغار، ديدار أحمد لاوانغ، إن "الأعضاء المفقودين عقدوا، الجمعة، تجمعا كبيرا للتشجيع على إحلال السلام بمنطقة خوشي".
وتعهد ببذل جهود مستعجلة لضمان الإفراج السريع والآمن عن أعضاء "السلام الدائم" المختطفين.
وكانت الحركة تطمح لتنظيم مناظرة حول "السلام" بعاصمة الإقليم "بولي خمري"، غير أن اختطاف 6 من أعضائها أرجأها.
ولم يصدر من "طالبان" أي تعليق بخصوص الحادث حتى الساعة (20: 50 ت.غ).
وحركة "السلام الدائم"، هي منظمة غير حكومية، لبنانية مستقلة، تأسست عام 1986 إبان الحرب الأهلية اللبنانية، من قبل مجموعة من الشباب الجامعيين بهدف تحقيق مُثُل عُليا مثل إنهاء حرب معينة . -

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