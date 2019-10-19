واشنطن تدين تفجيري مسجد بأفغانستان.. وتصفه بـ"الجبان والدنيء"

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أفغانستان.. مقتل 7 عناصر شرطة في هجوم لطالبان

المصريون ووكالات

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أدانت الخارجية الأمريكية، السبت، التفجيرين اللذين استهدفا الجمعة، مسجدا بولاية ننغرهار، شرقي أفغانستان، وأسفرا عن مقتل 72 شخصا.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزير الخارجية مايك بومبيو، حيث وصف الهجومين بـ "الجبان والدنيء".
وقال بومبيو إن "دور العبادة هي ملاذات للناس وينبغي ألا تكون هدفا للإرهاب".
وأضاف "الشعب الأفغاني له الحق في العيش والعبادة بأمان مثل بقية الشعوب في جميع أنحاء العالم".
وأكد بومبيو على التزام الولايات المتحدة بتحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان، ومواصلتها محاربة الإرهاب.
يشار أن تفجيرين استهدفا الجمعة، مسجدا بولاية ننغرهار، وأسفرا عن مقتل 72 شخصا وإصابة عدد آخر، بحسب مصادر محلية. 

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