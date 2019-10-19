واشنطن تدين تفجيري مسجد بأفغانستان.. وتصفه بـ"الجبان والدنيء"

19 أكتوبر 2019 - 11:50 م

أدانت الخارجية الأمريكية، السبت، التفجيرين اللذين استهدفا الجمعة، مسجدا بولاية ننغرهار، شرقي أفغانستان، وأسفرا عن مقتل 72 شخصا.



جاء ذلك في بيان صادر عن وزير الخارجية مايك بومبيو، حيث وصف الهجومين بـ "الجبان والدنيء".



وقال بومبيو إن "دور العبادة هي ملاذات للناس وينبغي ألا تكون هدفا للإرهاب".



وأضاف "الشعب الأفغاني له الحق في العيش والعبادة بأمان مثل بقية الشعوب في جميع أنحاء العالم".

وأكد بومبيو على التزام الولايات المتحدة بتحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان، ومواصلتها محاربة الإرهاب.

