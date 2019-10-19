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ارتفاع حصيلة تفجير مسجد في أفغانستان إلى 70 قتيلًا

عرب وعالم

أفغانستان
أفغانستان

المصريون ووكالات

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ارتفعت حصيلة التفجير الذي استهدف مسجدا في أفغانستان خلال صلاة الجمعة إلى 70 قتيلًا، بينهم عشرات الأطفال.
ونقلت قناة «سكاي نيوز» الإخبارية، السبت، عن المتحدث باسم حاكم ولاية ننجرهار، عطالله خوجياني، قوله: «لدينا تقارير أن حصيلة القتلى وصلت إلى 70».
بدوره، أوضح متحدث باسم إدارة التعليم في الولاية أن 27 شخصا على الأقل من الضحايا هم من أطفال المدارس.
والهجوم في منطقة هسكه مينه هو ثاني أكثر اعتداء دموية هذا العام في أفغانستان، وأدى إلى إصابة 36 آخرين.
كان المتحدث باسم حاكم ولاية أعلن في وقت سابق ارتفاع حصيلة ضحايا إلى 62 قتيلًا و60 مصابًا.
كان المتحدث باسم الرئيس الأفغاني صديق صديقي، أدان بشدة التفجيرين الإرهابيين، مطالبًا حركة «طالبان» الإرهابية بالتوقف عن استهداف المدنيين، لكن «طالبان» نفت شن الهجوم على المصلين.

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