  • الأحد 20 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر01:24 ص
بحث متقدم
التلميذة المحبوسة

والد طالبة كفر الشيخ يكشف تفاصيل حبسها بالمدرسة

عمرو أديب

"أديب" يفتح النار على مواقع التواصل بسبب تظاهرات لبنان

العمرة

السعودية تدرس إلغاء شرط "المَحْرم" للراغبات في أداء العمرة

الدولار

ننشر أسعار صرف الدولار أمام الجنيه اليوم السبت

أرشيفية

لعدم الإفلات من العقوبة.. «شهيد الشهامة» يجدد المطالب بتعديل قانون الطفل

من مظاهرات أمس

حكومة لبنان تعفي مواطنيها من الضريبة الجديدة

أرشيفية

بعد ارتفاع أمس.. أسعار الذهب تستقر عن هذا الحد

ساويرس

مطرب لبناني يُفحم «ساويرس» برد صادم

بن سلمان

فيديو مؤثر وحزين لـ"بن سلمان" عن الحارس الملك القتيل

الأب القاتل

يعاشر ابنته المطلقة بأسيوط لأنها "شبه الأجانب"

بالفيديو..

"أديب" يفتح النار على مواقع التواصل بسبب تظاهرات لبنان

آخر الأخبار

عمرو أديب
عمرو أديب

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

إطلاق النار على ممثل مصري في مكان حساس

#

مذيعة خليجية تنفجر ضحكًا بسبب كلام غريب قاله ضيفها

#

فنان شهير يثير الجدل برقصة فى "الحمام"

#

تصريح صادم لرئيس الزمالك: «ربنا عوضني بحب أمك»

استنكر الإعلامي عمرو أديب، التعليقات الساخرة على السوشيال ميديا من التظاهرات اللبنانية.
وقال أديب - خلال برنامج "الحكاية" الذي يذاع على MBC مصر- إن الوضع في لبنان صعب والبلد يعاني من الفقر والبطالة وذلك لا يستدعي السخرية والتهريج.
وتابع: "الناس فاهمين لبنان بصورة خاطئة.. لبنان مثل أي دولة بها فقراء وشعبها يعاني من جميع أنواع المشاكل".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» "الجندي" يكشف سبب حوادث القتل وزنا المحارم وجرائم الأطفال
» بالفيديو.. شقيقة محمد رمضان توجه رسالة هامة للجمهور
» مفاجأة.. السبب الحقيقي وراء تأجيل قمة الأهلي والزمالك
» خطوات جادة لتطبيق تقنية "الفار" في الدوري
» السعودية تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار البنزين
» جعجع يعلن استقالة وزرائه من حكومة الحريري
» إنهاء مشكلة تاريخية بين السعودية والكويت
» اغتصبها ثم خنقها.. الحكم على قاتل خطيبته بالقليوبية
» يوفنتوس يحلق بعيدًا بقمة الدوري الإيطالي "الكالتشيو"
» الرئيس ميشال عون يعد اللبنانيين بـ "حل مطمئن" للأزمة‏
» الزمالك يتخطى المقاولون بهدفي «زيزو» و«ساسي»

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:43 ص

  • فجر

    04:43

  • شروق

    06:06

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:57

  • مغرب

    17:23

  • عشاء

    18:53

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية