» بالفيديو.. شقيقة محمد رمضان توجه رسالة هامة للجمهور

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قالت إيمان رمضان شقيقة النجم محمد رمضان، إن أسعد شيء في الحياة، هو النجاح، مؤكدة أنها تعلمت أشياء كثيرة من شقيقها الفنان محمد رمضان أهمها: «الثقة في الله نجاح».
وأضافت شقيقة محمد رمضان، خلال حوارها،  ببرنامج «الباش تاجر» الذي يبث عبر فضائية «الحدث اليوم»، أن النجاح يأتي بعد العمل، وبذل الجهد، وليس في الجلوس والانتظار.
وأشارت، شقيقة محمد رمضان، إلى أن الجميع مطالب بأن يعمل، من أجل الوصول للقمة، وتحقيق ما يتمناه.
وتابعت شقيقة محمد رمضان، أن شقيقها قدم أشياء كثيرة لوطنه ولنفسه، من أجل الوصول لما هو فيه الآن، مطالبة من كل الشباب بالعمل بجهد وبالسعي دائما وراء الأحلام التي يتمنون أن يحققوها.
 



 

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