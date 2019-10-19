والد طالبة كفر الشيخ يكشف تفاصيل حبسها بالمدرسة

19 أكتوبر 2019 - 10:30 م

روي عصام أبوالرجالة، والد الطفلة هيام، تفاصيل تعرض ابنته للحبس داخل مدرستها "غرب تيرة للتعليم الأساسي بالحامول"، حتى نهاية اليوم الدراسي بكفر الشيخ، مشيرًا إلى أن ابنته في حالة انهيار مما حدث وترفض الذهاب إلى المدرسة.



وقال "أبو الرجالة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، مساء السبت، إن ابنته لم تذهب إلى المدرسة اليوم ولكنها سوف تذهب غدا للمحافظ، مشيرا إلى أن المدرسين أو مدير المدرسة لم يتواصلوا معه لتقديم الاعتذار.

