» "الجندي" يكشف سبب حوادث القتل وزنا المحارم وجرائم الأطفال

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الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

المصريون ـ متابعات

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قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الجرائم التي تحدث فى المجتمع من بلطجة وزنا محارم وأعمال إجرامية لأطفال، ناتج عن التمزق الأسرى وقطع الجسور بين أفراد الأسرة مما يعتبر كارثة حقيقية.
وتابع الجندى، خلال حلقة "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، يوم السبت: "السكينة أصبحت غير موجودة وكل فرد عايش فى عالم افتراضي على مواقع التواصل الاجتماعي، على الانترنت،فى اسر مبتكلمش بعضها بالسنين، متستغربوش بقى لما يكون فى كوارث عندنا من طفل يعمل بلطجة ويقتل، لان خلاص الأصل الطبيعى انعدمت واصبح الأمر قاصر على إطعام الأبناء وليس تربيتهم، فى حين أن الاكل الحيوان".


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