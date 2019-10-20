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محامي قاتل ضحية الشهامة : هذا هو سر انسحابي من الدفاع عنه

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المصريون ـ متابعات

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كشف محمود الحسيني المحامي المنسحب من الدفاع عن المتهم في قضية مقتل محمود البنا ضحية الشهامة بالمنوفية .
واوضح الحسيني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية المذاع بفضائية ام بي سي مصر، مساء السبت، سبب الانسحاب من الدفاع عن المتهم محمد اشرف عبد الغني راجح لكون القضية اصبحت قضية رأي عام .
واشار الحسيني الى ان السن الحقيقي للمتهم لم يتعد الـ18 عام وان القضية تحولت من محكمة الجنايات العادية الى محكمة الاحداث .


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