مشادة بين ساويرس ونيكول سابا: حضرتك قاعد تنكّت على لبنان؟

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ساويرس

اندلعت مشادة كبرى بين رجل الأعمال نجيب ساويرس والفنانة نيكول سابا بسبب مزحة أطلقها الأول بشأن لبنان.

وقال "ساويرس" : "نكتة اليوم قاعد بتفرج على مظاهرات لبنان .. أول ما مراتي دخلت حولت على حرب اليمن".

و ردت "نيكول" على الكلام قائلة: "والله أفتكر لما بلدك قامت فيها مظاهرة محدش فينا نكّت عليها .. والغريب أنو حضرتك حتى تتبنى هاي النكتة يعني مستخف بإحساس شعبها يالي ما بتخايل هلق وقت إنك تنكت معو".

وعاد "ساويرس" ورد على "نيكول" قائلا: "احنا المصريين بنكت على نفسنا طول الوقت ودي شهرتنا وإحنا أخف دم شعب على الإطلاق وبنضحك على مشاكلنا وبنحب الناس الرايقة اللي بتضحك على طول ، أما العالم المتضايقة أنا لا ماليش في دول والضحك مش معناه إني مش مع معاناة لبنان واليمن وسوريا وحضرتك متاخديش بنط على حسابي".

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