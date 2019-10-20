ريهام سعيد تهاجم شريف مدكور: خسارة .. علمتني درس مش هنساه

20 أكتوبر 2019 - 06:41 ص

وجهت الإعلامية ريهام سعيد رسالة لوم إلى زميلها الإعلامي شريف مدكور ، بسبب عدم إبداء رأيه في أزمة وقفها عن الإعلام.



ونشرت "ريهام" عبر حسابها بـ"انستجرام" مقطعا فيديو قديما بعد عودتها من أزمة سابقة تحدثت فيه عن الزملاء الذين كانوا يهاجمونها نظرًا لنجاح برنامجها وقدرتها على جلب المعلنين وأنها لم تجد أحدًا منهم يقف معها في أزمتها.



وعلقت "ريهام" على الفيديو قائلة: "شريف مدكور .. خسارة .. علمتني درس عمري ما هنساه".



