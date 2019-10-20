بعد دقائق من تهديدات مرتضى .. الأهلي يتخذ قرارا مفاجئا

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مرتضى منصور
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الزمالك

مرتضى منصور

الاهلى

تواصل مسؤولو الجهاز الإداري بالنادي الأهلي مع مسؤولي الفندق الذي حجز فيه الفريق الأحمر بالجونة ، وطالبوهم بإلغاء الحجز بعد تأكدهم من قرار إدارة النادي الأهلي بعدم خوض مباراة الجونة التي كان مقررا لها الأربعاء المقبل.

واتخذ الجهاز الإداري هذا القرار بعد وصول إخطار لهم من مجلس الإدارة يفيد عدم خوض أية مباريات في الدوري قبل خوض مباراة الزمالك التي جرى تأجيلها لدواعي أمنية حسب قول مسؤلي اتحاد الكرة.

وأتى هذا القرار بعد تصريحات رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور الذي أكد أن مباراة الأهلي والجونة ستقام رغما عن الفريقين .. مهددا بالانسحاب من الدوري في حال تأجيلها.

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