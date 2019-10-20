» مرتضى يوجه رسالة نارية لـ"الخطيب": الزمالكاوية خايفين منك

أحمد عادل شعبان
شن مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك - هجوما شرسا على عمرو الجنايني و حسام الزناتي - رئيس لجنة المسابقات - متهما إياهم أنهم يخافون من مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب.
وقال في مداخلة مع برنامج "الزمالك اليوم" : "رغم أن عمرو الجنايني و حسام الزناتي زمالكاوية بس بيخافوا من مجلس إدارة الأهلي .. ولما الأهلي فاز بالسوبر راحوا احتفلوا معاه ومرضوش يزورونا لما الزمالك فاز ببطولة أفريقيا في كرة اليد".
وأضاف: "أنا عايزك يا خطيب تتمسك بموقفك ومتلعبش مباراة الجونة عشان متخسرش جماهيرك زي ما خسرت الدولة ببياناتك".
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