» الأهلي يصدم مرتضى واتحاد الكرة بقرار جديد

20 أكتوبر 2019 - 08:09 ص

كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - عن تصاعد كبير في أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.



وقال "زكي" إن إدارة الأهلي تواصلت مع عدد من الفرق تمهيدًا للعب مباراة ودية يوم الأربعاء المقبل ، وهو نفس اليوم الذي حدده اتحاد الكرة للعب مباراة الأهلي والجونة في إشارة إلى امتناع الأهلي بشكل تام عن لعب تلك المباراة.



و تواصل مسؤولو الجهاز الإداري بالنادي الأهلي مع مسؤولي الفندق الذي حجز فيه الفريق الأحمر بالجونة ، وطالبوهم بإلغاء الحجز بعد تأكدهم من قرار إدارة النادي الأهلي بعدم خوض مباراة الجونة التي كان مقررا لها الأربعاء المقبل.



واتخذ الجهاز الإداري هذا القرار بعد وصول إخطار لهم من مجلس الإدارة يفيد عدم خوض أية مباريات في الدوري قبل خوض مباراة الزمالك التي جرى تأجيلها لدواعي أمنية حسب قول مسؤلي اتحاد الكرة.



وأتى هذا القرار بعد تصريحات رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور الذي أكد أن مباراة الأهلي والجونة ستقام رغما عن الفريقين .. مهددا بالانسحاب من الدوري في حال تأجيلها.



