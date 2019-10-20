قرقاش عن انتقاد الإمارات: الشجرة المثمرة ترمى بالأحجار

20 أكتوبر 2019 - 09:53 ص

قال أنور قرقاش وزير الإمارات للشئون الخارجية إن دولة الإمارات تشبه الشجرة المثمرة.

وكتب قرقاش على حسابه في "تويتر": "الشجرة المثمرة هي التي ترمى بالحجارة، واستهداف الإمارات منطق العاجز والبديل لهؤلاء هو معالجة قصور الذات وفشل التجارب".

وأضاف: "الإمارات ماضية في طريقها يقودها قادة مخلصون ومواطنون منتجون ومثابرون، وسيستمر نهجنا في بناء وتعزيز نموذج واعد في المنطقة ينافس عالميًا".

وعلق أحد المغردين على "تويتر" قائلاً: "الإمارات حققت إنجازات عجزت عنها كثير من الدول الغربية.. والأهم من ذلك (لا يهم السحاب نبح الكلاب).

وعلق آخر: الإمارات بلد طيب بس السنوات الأخيرة عمالها بالمنطقة ليست لصالحها أبدًا.