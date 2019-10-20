الري: "دي الطريقة الوحيدة للخروج من أزمة المياه"

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أكد المتحدث باسم وزارة الري، محمد السباعي، أن هناك لجنة معنية بإدارة موارد المياه في مصر، وبمتابعة نهر النيل حتى يصل إلى السد العالي، معقبا: "أول مرة منذ 50 عامًا تستقبل مصر في شهر أكتوبر كميات كبيرة من المياه والأمطار من دول المنابع إلى السد العالي.

وكشف"السباعي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، عن مصادر مياه مشروع تنمية سيناء، قائلاً: "المشروع يعتمد علي ثلاثة أجزاء من مصادر المياه جزء منها من المياه المعالجة، والثاني من المياه المحلاة، والثالث من المياه الجوفية.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الري، أنه سيتم الانتهاء قريبًا من تنفيذ أكبر محطة معالجة للصرف الصحي، حيث ستقوم بضخ 5 ملايين متر مكعب يوميًا، لافتًا إلى أن المياه التي تم ضخها في تركية الشيخ جابر في سيناء هي مياه صرف زراعي ذات نوعية جيدة، معقبًا: "الطريقة الوحيد للخروج من أزمة المياه".

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