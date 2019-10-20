بكري ينعي القذافي : رفض الهروب وقاتل كالفرسان

20 أكتوبر 2019 - 10:49 ص

دون البرلماني مصطفى بكري تغريدة على موقع التواصل "تويتر" ينعي فيها الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي قائلا: "غدًا ذكرى رحيل الشهيد البطل معمر القذافي، رفض الهروب، تحل بأخلاق الفرسان، حذر من خطر الفوضى وضياع ليبيا بفعل المؤامرة، قاتل حتي اللحظة الأخيرة واستشهد في ميدان الشرف والكرامة تحية إلى الشهيد في يوم استشهاده، الجيش الوطني الليبي حتما سيثأر من ميليشيات الإرهاب التي أعملت".

ولاقت التدوينة استحسان بعض المتابعين وعلق أحدهم قائلا: "أنت فعلا أصيل والله العظيم، أصيل للي بيدفع حيا وميتا"، فيما لاقت استنكار البعض".

جدير بالذكر أن الرئيس الراحل معمر القذافي قتل 20 أكتوبر 2011 علي أيدي مقاتلي فيما يطلق عليه جيش التحرير الوطني.



