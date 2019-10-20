أديب: عايز واحد يجي يقولي أنا هترشح للرئاسة

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تعليق ناري لـ"أديب" على بناء القصور الرئاسية في مصر

انتقد الإعلامي عمرو أديب، عدم وجود كوادر سياسية قوية على المستوي المحلي، متسائلاً: "فين الأحزاب فين النشاط، مين يخطب بالناس ومين يشرحلهم الدستور".

وأضاف "أديب"، خلال تقديم برنامج "الحكاية"، عبر فضائية "أم بي سي مصر": "أنا عايز شباب يطالبوا بالحديث ويمتلكوا الطموح لقيادة الدولة، عايز واحد ييجي يقولي يا عمرو أنا مرشح نفسي للرئاسة".

وأكد الإعلامي، أنه عضو في حزب الوفد، معقبًا: "الشباب السياسيين فى وقتي كان صوتهم قوي كان ليهم موقف ودور سياسي كان في طموح سياسي ونشاط ".

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