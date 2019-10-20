المشاط تلتقى مسئولى Easy Jet لزيادة الحركة السياحية الوافدة

20 أكتوبر 2019 - 12:22 م

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، Johann Lundgren الرئيس التنفيذي لشركة Easy Jet Airliners التي تعتبر واحدة من كبريات شركات الطيران العالمية، وGarry Wilson الرئيس التنفيذي لشركة Easy Jet Holidays ، وPaul Aplin رئيس قسم العمليات فى الشركة، وRobert Carey رئيس القسم التجاري والاستراتيجي بالشركة.

جاء هذا اللقاء لمناقشة سبل دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من خلال الشركة، حيث أبدى مسئولو الشركة عن رغبتهم في زيادة حجم أعمالهم في السوق المصري بداية من موسم الشتاء المقبل ما يساهم في دفع مزيد من حركة الطيران من الأسواق السياحية المصدرة لمصر، وأشاروا إلي أن هناك طلبًا متزايدًا لدى عملائهم للسفر إلي مصر.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن نجاح الوزارة في تحقيق أهداف المحاور المختلفة في برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة يأتي بتضافر الجهود والعمل الجماعي بين كل الأطراف ذات الصلة من حكومة وقطاع خاص من خلال صياغة رؤية موحدة والعمل علي تحقيقها بما يفيد مصر والعاملين في القطاع.

وتطرق اللقاء للحديث عن أهمية الحجز الإلكتروني للسفر والسياحة، حيث أوضح مسئولو الشركة أن لدى الشركة ما يقرب من 100 مليون عميل سنويا من بينهم 30 مليون عميل يعتمدون على الحجز الإلكتروني للسفر، وأضافوا أن الشركة لديها خاصية جديدة تقدمها لعملائها تمكنهم من الدخول على مواقع الحجز الالكتروني مباشرة من خلال الضغط على صور المكان الذي يرغبون في السفر اليه على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام.

وأعربوا عن استعدادهم للترويج للمقاصد السياحية المختلفة بمصر بين عملائها من خلال المنصات المختلفة للشركة، مشيرين إلى أن الشركة تغطى كافة الأسواق بأوروبا وتنظم رحلات طيران بمعدلات واسعة قد تصل إلى ثلاث رحلات يومية من مقصد سياحي واحد.

وفى هذا الشأن أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن التكنولوجيا أصبحت تسيطر بشكل كبير على الحجوزات السياحية واختيار الوجهات السياحية وذلك وفقا للتطور الذي شهدته الصناعة عالميا، مضيفة أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تؤثر وبقوة في اتخاذ قرارات السفر لدى السائحين وتجذب شرائح متنوعة.

وأكدت الوزيرة على أن وزارة السياحة تعمل على الترويج لمصر بصورة حديثة ومعاصرة من خلال تحديث آليات الترويج حيث تعتمد حملتها على استخدام التكنولوجيا والمنصات الرقمية لتواكب المتغيرات المتلاحقة في هذا المجال وخاصة مع الاتجاهات الحديثة للمسافرين والسائحين حول العالم من حيث الفئات العمرية والاهتمامات المختلف وما يبحثون عنه في رحلاتهم .

وأشارت الوزيرة إلى أهمية التعاون والتواصل الفعال بين وزارة السياحة وشركات الطيران وكبار منظمي الرحلات، مستعرضة النتائج الإيجابية للبرنامج الجديد لتحفيز الطيران والذي أطلقته وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وبدأ العمل به في 1 نوفمبر 2018 وحتى 29 إبريل 2020 .