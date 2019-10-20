الجندي: مينفعش نكون عباد كراسي

20 أكتوبر 2019 - 12:42 م

حذر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من الانخراط في العمل السياسي، قائلاً: "لا بد أن يكون هناك ميزان دعوة، وتقديم ما يفيد الأمة، مؤكدًا أن انخراط الدعاة في العمل السياسي أضر الأمة.

وأضاف "الجندي"، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "دي أم سي"، قائلاً: "لا يبقي شيء سوى العلم للأمة، مينفعش نكون عباد كراسي، وعباد للدرهم والدينار، مينفعش نكون زي اللي بيصقفوا لاحتلال دولة عربية".

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن أعظم أئمة الأمة الإسلامية جاءوا في أشد حالات الاضطراب السياسي، ولم ينخرطوا في نشاط سياسي".