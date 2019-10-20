  • الأحد 20 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر02:09 م
بحث متقدم
مرافق باسيل يرفع سلاحه ضد المتظاهرين

مرافق "باسيل" يرفع السلاح ضد المتظاهرين.. ماذا حدث

كاظم الساهر

خطيبة كاظم الساهر تثير الجدل بعد اتهامها بتسممه

ميدو

مفاجأة.. الزمالك يفاوض "ميدو"

سجين يرقص مع فتاتين داخل زنزانته

صادم.. سجين يرقص مع فتاتين داخل زنزانة

الجوكر

رعب بالكويت بسبب ظهور "الشاب الجوكر"

الفنان أحمد مكي

"مكي" ينشر آخر فيديو لوالده الراحل.. هذا ما قاله

خالد الجندي

الجندي: مينفعش نكون عباد كراسي

صفع

صادم.. معالج محتال ينهي حياة سيدة في جلسة صفع

أديب

أديب: عايز واحد يجي يقولي أنا هترشح للرئاسة

محمد صلاح

"كلوب" يطالب "صلاح" بهذا الأمر قبل مواجهة "الشياطين الحمر"

"مكي" ينشر آخر فيديو لوالده الراحل.. هذا ما قاله

الصفحة الأخيرة

الفنان أحمد مكي
الفنان أحمد مكي

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

فيديو مؤثر لوالد «أحمد مكي».. هكذا نعاه نجله الفنان

#

جورج قرداحى يصدم الجميع برأيه عن السعودية.. هذا ما قاله

#

هذا ما قاله السيسي عن فوز رئيس وزراء أثيوبيا بنوبل للسلام

#

وزير الأوقاف: هذا ما قاله "الحجاج بن يوسف" عن مصر

الأظافر

معجون الأسنان

الخل الابيض

نشر الفنان أحمد مكي، عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك" مقطع فيديو لوالده الراحل، وهذه أول مرة يظهر فيها أحد من أفراد أسرته، ذلك بعد وفاته بفترة بسيطة للغاية.

وفي المقطع، يظهر والد "مكي" وهو جالس يردد دعاء برفقة أحد رجال، يبدو أنه خليجي، حيث قال: "اللهم استرني بسترك الذي سترت به ذاتك، فلا عين تراك ولا يد تصل إليك يا رب العالمين، احجبني عن القوم الظالمين بقدرتك يا قوي يا متين".

وكان قد توفي والد مكي، الخميس الماضي، في الإمارات، لذا سافر أحمد لحضور مراسم الدفن والعزاء، ويذكر أن والد "مكي" جزائري الجنسية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» انطلاق دورة الصداقة للألعاب الجماعية "قدم خماسي" لذوي الإعاقة
» انقلاب مروع لعربية خيول
» والي: مبادرة حياة جديدة لتشغيل الصم وضعاف السمع للعمل بالمطاعم
» بالفيديو.. مظاهرات لبنان.. تقبيل للمراسلين
» معيط يعلن أولويات الإصلاح الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة
» بطريقة بسيطة تخلصي من اللون الغامق لأظافرك
» «فرانس فوتبول» تعلن أسماء المرشحين للكرة الذهبية
» معيط: 4,4 مليار جنيه إتاحة عاجلة لهذه الهيئات
» الزمالك راحة من التدريبات استعدادًا لبطل السنغال
» الزي الفلسطيني يصل ناسا
» بـ"فستان أحمر".. رقصة ملك قورة تشعل زفاف شقيقتها

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:57 م

  • فجر

    04:43

  • شروق

    06:06

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:57

  • مغرب

    17:23

  • عشاء

    18:53

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية