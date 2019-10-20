رعب بالكويت بسبب ظهور "الشاب الجوكر"

20 أكتوبر 2019 - 01:12 م

سادت حالة من الفزع بشوارع الكويت بسبب ظهور شاب يرتدي شكل "الجوكر".

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لشاب يرتدي ثيابًا تشبه شخصية الجوكر، ما أثار حالة من الجدل في الشارع الكويتي.

وتباينت ردود الفعل حول تنكر الشاب في صورة "الجوكر"، الذي فسره البعض بأنه دعاية إعلامية لشيء ما، بينما رأى آخرون أنه دعابة للفت الأنظار.

يذكر أن شخصية "الجوكر" في الفيلم تعيش حياة قلقة وغير مستقرة، والتي تحولت إلى شخصية شريرة، كما أن الفيلم حصل على أرباح تخطت نصف مليار دولار من خلال المبيعات على شباك التذاكر العالمية.