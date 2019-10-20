مفاجأة.. الزمالك يفاوض "ميدو"

20 أكتوبر 2019 - 01:15 م

بدأ مسئولو مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور في التفاوض مع أحمد حسام "ميدو"، للانضمام إلى الأستوديو التحليلي بالقناة المزمع انطلاقها قريبًا.

وكان يعمل محلل بالعديد من القنوات الرياضية، على رأسها "بى أن سبورتس" وأون سبورت"، وهو ما يجعله لديه العديد من الخبرات قبل أن يتجه مؤخرًا إلى التدريب.

وكان المستشار مرتضى منصور رئيس النادي أعلن انضمام العديد من النجوم إلى القناة الجديدة والمقرر انطلاقها أواخر الشهر الجارى.