مفاجأة غير متوقعة عن طلاب مدرسة "لم ينجح أحد"

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طلاب مدرسة "لم ينجح أحد"
طلاب مدرسة "لم ينجح أحد"

إيمان هاني

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طلاب

تن

كليات الهندسة

حمدي العجيمي

كشف حمدي العجيمي، مدير المدرسة الفنية للبترول برأس غارب، الشهيرة بمدرسة "لم ينجح أحد"، مفاجأة سارة عن طلاب المدرسة مؤكدًا أنهم تسلموا شهادات النجاح أمس، بعد حصولهم على حكم محكمة القضاء الإداري بنجاحهم وبإعادة فتح باب مكتب التنسيق للالتحاق بأوراقهم للكليات المناسبة".

 وأكد "العجيمي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر شاشة قناة "تن"، أن وزير التعليم العالي أصدر قرارًا عاجلاً بتسلم الطلاب الاستمارات وإتمام تنسيقهم بالكليات المناسبة لمجموع درجاتهم.

وتابع مدير المدرسة الفنية للبترول برأس غارب: جميع الطلاب التحقوا بكليات الهندسة، فمنهم 10 طلاب التحقوا بهندسة بترول جامعة قناة السويس، و12 طالبًا بهندسة حلوان، 3 طلاب هندسة المطرية، 3 طلاب هندسة قنا، وطالب بهندسة أسوان.

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