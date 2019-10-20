» انطلاق دورة الصداقة للألعاب الجماعية "قدم خماسي" لذوي الإعاقة

20 أكتوبر 2019 - 01:48 م

انطلقت صباح اليوم فعاليات دورة الصداقة للألعاب الجماعية للتعليم العالي لمنطقة القاهرة وتستمر حتى تاريخ 31 أكتوبر الجاري.

وافتتحت الصداقة اليوم لأولى مباريات كرة القدم الخماسي لذوى الاحتياجات الخاصة وذلك ضمن فعاليات اليوم الأول لدورة الصداقة للألعاب الجماعية لمنطقة القاهرة.

وشارك في بطولة ذوي الاحتياجات الخاصة لخماسيات القدم 4 معاهد وهى المعهد العالي للدراسات التعاونية بالمنيرة - تعاون زراعي شبرا - أكاديمية أخبار اليوم - فني تجاري المطرية.

وتهدف البطولة إلى إبراز مواهب الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في إطار خطة وزارة التعليم العالي لدمج طلاب المعاهد من ذوى الإعاقة وتلبية الاحتياجات الخاصة لتنمية مواهبهم.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفي إطار الإشراف العام للأستاذ السيد عطا وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع التعليم والأستاذ أحمد فرج رئيس الخدمات الطلابية ووكيل الوزارة، والأستاذ أحمد أبو المحاسن مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وإشراف وتنفيذ الدكتور محمد أحمد فرغلي مدير إدارة النشاط الرياضي.