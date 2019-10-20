مطرب أغنية «الناس الرايقة» يصدم «ساويرس» بهذا الرد العنيف

20 أكتوبر 2019 - 05:01 م

دخل المطرب اللبناني رامي عياش، على خط الجدل بين رجل الأعمال نجيب ساويرس والمطربة اللبنانية نيكول سابا، على خلفية "نكتة" للملياردير المصري عن اللبنانيات المشاركات في المظاهرات الأخيرة.

وكان ساويرس علق مازحًا على المظاهرات التي تفجرت في بيروت ومدن لبنانية أخرى منذ يوم الخميس بـ "نكتة" ربطت بين المشاركة النسائية في المظاهرات في لبنان والحرب على اليمن.

وعلق قائلاً: "قاعد باتفرج على مظاهرات لبنان أول ما حسيت بمراتي دخلت حولت على حرب اليمن".

الأمر الذي أغضب متابعي رجل الأعمال، الذين عبروا عن استيائهم من مزحته التي لم ترق للبنانيين خصوصًا.

فيما كان التعليق الأكثر بروزًا للفنانة اللبنانية نيكول سابا، التي ردت عليه قائلة: "والله افتكر لما بلدك قامت فيها مظاهرة ما حدش فينا نكّت عليها!! والغريب انو حضرتك حتى تتبنّى هاي النكتة يعني مستخفّ باحساس شعبها يلي ما بتخايل هلّق وقت انك تنكّت معو! #نكتك_بايخة #عيب".

ليرد ساويرس مبررًا "النكتة" التي أغضبت "سابا" وغيره من اللبنانيين، قائلاً: "أحنا المصريين بنكت على نفسنا طول الوقت ودى شهرتنا أحنا أخف دم شعب على الإطلاق و بنضحك على مشاكلنا و حكومتنا و بنحب الناس الرايقةً اللى بتضحك على طول أما العالم المتضايقة أنا لا مليش فى دول و الضحك مش معناه إن أنا مش مع معاناة لبنان و اليمن و سوريا و حضرتك متاخديش بنط على حسابى!".

وعلق ساويرس في تغريدة سابقة محاولاً تطيب خاطر اللبنانيين بالقول: "حبى للبنان ليس محل جدال والنكتة تظل نكتة حتى لو خاننى التوفيق و ناقل الكفر ليس بكافر و اشكرك يا البرت".

فيما دخل المطرب اللبناني رامي عياش، الذي استخدم ساويرس أغنيته "الناس الرايقة" ليرد على ساويرس، وقال له: "نكتك سخيفة ما بتضحك".