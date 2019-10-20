» الإنتر يواصل ملاحقته لليوفنتوس بعد الفوز على ساسولو

20 أكتوبر 2019 - 06:10 م

حقق فريق إنتر ميلان فوزًا غاليًا على ساسولو، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب مابي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإيطالي «الكالتشيو».

أحرز أهداف إنترميلان كل من لاتارو مارتينز «هدفين» وروميلو لوكاكو «هدفين»، بينما سجل ثلاثية ساسولو كل من دومينيكو بيراردي وفيليب ديوريتشيتش وجيريمي بوجا.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الإنتر إلى 21 نقطة بفارق نقطة واحدة عن المتصدر يوفنتوس، بينما تجمد رصيدى ساسولو عند 6 نقاط في المركز الـ15.