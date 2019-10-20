» اتحاد الكرة يُهدد الأهلي بهذه العقوبات

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اتحاد الكرة

المصريون

الاهلى

تحدث مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، عن عقوبات الطرف المُنسحب من خوض أي مباراة في مسابقة الدوري العام.

وقال مصدر داخل اتحاد الكرة، إن العقوبة المنصوص عليها باللائحة هي خصم 9 نقاط من رصيده إلى جانب غرامة مالية تصل إلى 200 ألف جنيه.

يذكر أن مجلس إدارة الأهلي أصدر بيانًا في وقت سابق أعلن رفضه خوض أي لقاء في مسابقة الدوري العام قبل إقامة مباراة القمة أمام الزمالك والتي تم تأجيلها لدواع أمنية.


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