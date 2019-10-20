شاهد.. أول ظهور لـ«راجح» قاتل «شهيد الشهامة»

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قتل

محكمة

محمود البنا

شهيد الشهامة

محمد راجح

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لأول ظهور للمتهم بقتل محمود البنا المعروف باسم «شهيد الشهامة»، أثناء وصوله إلى المحكمة اليوم.

ويظهر المتهم الرئيسي محمد راجح ومعه 3 آخرين من المتهمين، وسط حراسة أمنية مشددة إلى محكمة شبين الكوم بالمنوفية.

وعقدت محكمة أحداث شبين الكوم، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل محمود البنا الذي عرفت قصته باسم «شهيد الشهامة»، والمتهم فيها محمد راجح ورفاقه.

وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 27 أكتوبر المقبل، بناء على طلب الدفاع حتى استكمال الأوراق من السجل المدني والتأكد من صحة المستندات المقدمة من مصلحة الأحوال المدنية.

وقضية محمود البنا، أثارت الرأي العام، الذي طالب بإعدام القاتل، وتصدر هاشتاج «إعدام راجح» و «حق محمود البنا فين»، الترند في مصر لعدة أيام، وسط غضب شعبي عارم.

وكان نشطاء تداولوا مقطع فيديو، للحظة تحرش القاتل بفتاة في الشارع برفقة أصدقائه، فيما تداولوا صورًا أخرى من محاولة فرار الضحية منهم قبل أن ينقضوا عليه بالأسلحة البيضاء ويحدثوا به جروح وطعنات أدت إلى وفاته.


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