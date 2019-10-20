تصريحات مصرية شديدة اللهجة ضد إثيوبيا

20 أكتوبر 2019 - 07:41 م

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،إن هناك إجراءات تتبناها دول المنبع في نهر النيل، تلحق الضرر بدول المصب. تصريحات "مدبولي" جاءت خلال افتتاح أسبوع القاهرة الثاني للمياه، حيث أكد أن هذه الإجراءات "تعد التحدي الرئيسي لدول المصب في منطقتنا". وحول سد النهضة الإثيوبي، أكد رئيس الوزراء، أن السد لم يتم استكمال الدراسات البيئية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو المائية الخاصة به، والتي كان من المأمول في أن يُنهيها المكتب الاستشاري في مطلع عام 2018. وحمل "مدبولي" إثيوبيا مسئولية هذه النتيجة، حيث ذكر أن "رفض الأشقاء في إثيوبيا"، أدى إلى توقف تنفيذ ما تم التوافق عليه، ووصلت المفاوضات إلى نتيجتها الحالية.