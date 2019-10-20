كويتي شاهد طليقته ترقص في حفل غنائي..ماذا فعل؟

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رقص

حضانة

طليقته

كويتي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من حفل غنائي للمطربين العراقيين حسام الرسام وأصيل هميم، تم إقامته في أحد فنادق الكويت، تخلله رقص لبعض الحضور .

ورصد الفيديو الحفل الغنائي الذي شهد تفاعلاً كبيراً من الجمهور الذين شاركوا الفنانين أداء الأغاني والرقص على أنغام الموسيقى.

ونشر حساب «ديوان الكويت»، على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، فيديو قصير من الحفل الغنائي، وعلق عليه بأن كويتي سجل شكوى على طليقته بعدم أحقيتها على حضانة أطفاله بعد أن شاهد مقطع لها وهي ترقص بالحفل.


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