ديربي الكراهية.. مانشستر يونايتد يتعادل إيجابيًا مع ليفربول

20 أكتوبر 2019 - 07:51 م

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، نتيجة لقاء مانشستر يونايتد ونظيره ليفربول، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الـ9 من بطولة الدوري الإنجليزي.

تقدم ماركوس راشفورد للمان يونايتد في الدقيقة 36، قبل أن ينجح آدم لالانا في إدراك هدف التعادل للريدز بالدقيقة 85 من عمر المباراة.

بتلك النتيجة يحافظ ليفربول على صدارة جدول الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة، بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب الوصافة برصيد 19 نقطة، فيما ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 10 نقاط بالمركز الـ 13.