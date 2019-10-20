فنانة شهيرة تعلن زواجها بشكل مفاجئ

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جينيفر لورانس
جينيفر لورانس

محمد فضل- متابعات

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جينيفر لورانس

فنانة شهيرة

فاجأت الفنانة العالمية الحاصلة على جائزة أوسكار جينيفر لورانس، 29 عامًا، جمهورها بإتمام الزواج من حبيبها كوك ماروني، 34 عامًا، يوم أمس السّبت، ضمنَ حفل زفاف حميميّ، دعتْ إليه أفراد عائلتها وأصدقائها المُقرّبين، بالإضافة إلى صفوة عالم هوليوود، إذْ لم يتجاوز عدد ضيوف الزّفاف الـ 150 شخصًا.

وتألّقت العروس لورانس، بفُستان زفاف من علامة "ديور"، بحسب ما كشفته مجلة "بيبول"، لم تكشف عنه للعلن بعد، باستثناء بعض الصّور غير الواضحة التي التقطتها لها عداسات الباباراتزي.

واختار العروسان إقامة حفل زفافهما في قلعة "بيلكورت" الواقعة في مدينة نيوبورت بولاية رود آيلاند الأمريكية، والتي كانت تمتلك سُمعة في الماضي بكونها "مسكونة بطاقات غير سارّة"، تعود مُلكيّتها إلى مالكة شركة المجوهرات والإكسسوارات "Alex and Ani "كارولين رافليان، والتي أعادت إليها بريقها عندما ابتاعتها في عام 2012.

أمّا عن ضيوف الزّفاف الحميميّ، فقد حضره صفوة مُجتمع هوليوود، أمثال كريس جينر، وأديل، وكاميرون دياز، وإيما ستون، ونيكول ريتشي، وغيرهم.

تميّز حفل زفاف جينيفر وكوك بصِغره وبذخه، ففي طريقهم إلى داخل القلعة، تمّ تحضير مراكز الشّواء على الحطب، وفي الدّاخل تمتّعوا بحفلة كوكتيل مُدةِ ساعة كاملة قُبيل بدء مراسم الزّفاف، وفي السّهرة المسائية، تمّ تقديم وجبة عشاء فاخرة على أنغام الفرقة الموسيقية "Ruckus ".


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