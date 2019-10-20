» تصريح جديد لـ«أبوتريكة» عن ليفربول وصلاح

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ليفربول

صلاح

ابوتريكة

قال محمد أبوتريكة، نجم الأهلي السابق والمنتخب الوطني، إن فريق ليفربول تأثر في الناحية الهجومية أمام مانشستر يونايتد، وذلك بسبب غياب النجم محمد صلاح.

وأضاف «تريكة»، في تحليله لمباراة مانشستر يونايتد وليفربول عبر قناة «بي إنى سبورت»، أنه متعصب للأهلي ومنتخب مصر فقط، مضيفًا أن حبه لليفربول بسبب تواجد محمد صلاح ضمن صفوفه.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب أولد ترافورد، في إطار منافسات الجولة الـ9 من بطولة الدوري العام.

يذكر أن ليفربول يحتل صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتى، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز الـ13 برصيد 10 نقاط.


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