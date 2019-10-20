علاء مبارك:«لو جميلات لبنان نزلوا 25 يناير كنت نزلت معاهم»

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علاء مبارك
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ثورة

تظاهرات

علاء مبارك

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في تعليق لافت أثار إعجاب البعض بينما انتقده آخرون، علق علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، على منشور لصورة نشرها على صفحته تتضمن عدد من الجميلات اللاتي يشاركن في تظاهرات لبنان.

وكُتب على الصورة :« الناس دي لو كان نزل زيها عندنا في 25 يناير كان علاء أو جمال نفسهم نزلوا الميدان يهتفوا ضد أبوهم».

وعلق علاء ضاحكًا :« مع احترامى للجميع ، شاهدت على شبكة التواصل خفة دم بقا نقول ايه».

ورد عليه أحد متابعيه قائلًا :« بعيدا عن الواقع  نكته جميلة   بكل حب و سماحة اتحدث ... لو السيد الوالد الرئيس المحترم سمعها حاايضحك   بس المشكلة من يجرؤ ويحكيه له   ده حتي عيب».

وعلق علاء على كلامه :« يا سيدى شوية ضحك فى وسط الهم الى احنا فيه والحمدلله».

وكان رجل الأعمال ، نجيب ساويرس،تعرض لانتقادات بسبب "نكتة" حول الاحتجاجات التي يشهدها لبنان.

ونشر ساويرس عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" تغريدة تضمنت "نكتة" حول الحضور النسائي في مظاهرات لبنان وربطها بحرب اليمن، ليتعرض لانتقادات لاذعة من قبل عدد من متابعيه.

وكتب ساويرس مازحا: "قاعد بتفرج على مظاهرات لبنان أول ما حسيت مراتي دخلت حولت على حرب اليمن".

هذا، وأثارت مزحة رجل الأعمال، غضب واستفزاز المطرب اللبناني، رامي عياش، ما دعاه للرد عليه.

ورد عياش على نجيب ساويرس قائلا: "صديقنا السيد نجيب سويرس هذه نكتة ثقيلة منك ولا نقبل بها.. مظاهرتنا رسالة أسمى وأعمق من هذا الوصف.. دعمنا كل التظاهرات في مصر الحبيبة باحترام كبير وأنت صاحب القلب والكلمة النظيفة وقدوة كبيرة للكلمة المستقيمة.. نتمنى منك إزالة التغريدة".

وشن عدد من المغردين هجوما على ساويرس، مشيرين إلى أن "النكتة لم تكن في محلها"، كما انتقده البعض بسبب هذه النكتة متهمين إياه بتبني فكر "المجتمع الذكوري".


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