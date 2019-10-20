نادي «الشياطين الحُمر» يرد على «بن سلمان»

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محمد فضل- متابعات

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شراء

بن سلمان

مانشيستر يونايتد

أفادت وسائل إعلامية بريطانية، بأن مانشستر يونايتد الإنجليزي، رد على التقارير التي تحدثت عن رغبة الأمير السعودي محمد بن سلمان في شراء النادي.

وذكرت صحيفة "ميرور" نقلا عن إدوارد غاريث، نائب الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد، قوله عن عرض «بن سلمان»: "بناء على ما أراه، فإن عائلة غلايزر (مالكة النادي) موجودة في النادي على المدى الطويل، توجد عروض لشراء النادي من عدة جهات، لكن لا توجد أي مناقشات حول سعر النادي أو شيء من هذا القبيل"، في إشارة إلى عدم وجود نية لبيع أفضل ناد في إنجلترا على المستوى المحلي.

وكانت صحيفة "The Sun " البريطانية، نشرت في فبراير الماضي، تقريرا تحدثت فيه عن رغبة «بن سلمان» في شراء نادي "الشياطين الحمر"، وذكرت حينها أن قيمة العرض السعودي للصفقة المزعومة بلغت 3.8 مليار جنيه إسترليني أي زهاء 4.9 مليار دولار، ولكن سرعان ما نفى وزير الإعلام السعودي تركي الشبانة، تلك الشائعات.

يذكر أن عائلة غلايزر، اشترت مانشستر يونايتد بمبلغ 790 مليون جنيه إسترليني قبل 14 عاما تقريبا، لكن البيع سيحقق لهم أرباحا فلكية.

ويحتل مانشستر يونايتد، الذي يعد من أغنى الأندية في العالم، المركز الرابع عشر على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، برصيد 9 نقاط.


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